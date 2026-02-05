Поиск

Житель Ивановской области получил 19 лет лишения свободы за терроризм

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Ивановской области, признав его виновным в совершении террористических актов и участии в террористическом сообществе, сообщает региональная прокуратура.

Подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2024 году на территории Ивановской и Нижегородской областей была создана террористическая группа, в которую вступил обвиняемый. С 19 декабря 2024 года по 8 января 2025 года он по указанию организаторов совершил поджоги объектов инфраструктуры связи: трансформаторной подстанции в Нижегородской области и серверной базовой станции в Ивановской области.

За свои действия подсудимый получил вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей, отмечает прокуратура.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Дело расследовалось по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ивановская область Нижегородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

Россиянин получил 16 лет колонии за участие в кибератаках украинских хакеров

Песков назвал фейком сообщения о планах ввести обязательный сбор на нужды обороны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8326 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });