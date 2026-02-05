Житель Ивановской области получил 19 лет лишения свободы за терроризм

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Ивановской области, признав его виновным в совершении террористических актов и участии в террористическом сообществе, сообщает региональная прокуратура.

Подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2024 году на территории Ивановской и Нижегородской областей была создана террористическая группа, в которую вступил обвиняемый. С 19 декабря 2024 года по 8 января 2025 года он по указанию организаторов совершил поджоги объектов инфраструктуры связи: трансформаторной подстанции в Нижегородской области и серверной базовой станции в Ивановской области.

За свои действия подсудимый получил вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей, отмечает прокуратура.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Дело расследовалось по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Приговор еще не вступил в законную силу.