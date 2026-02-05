Военные РФ заявили, что группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, другие группировки за сутки улучшили позиции, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств, сообщает ведомство.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровка, Новая Сечь, Хотень, Могрица и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чугуновка и Графское. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожен склад материальных средств.

Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Боровая, Новоегоровка, Студенок, Новоплатоновка Харьковской области, Красный Лиман, Сосновое и Дробышево (ДНР).

Здесь ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены пять складов боеприпасов, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Резниковка, Константиновка, Кривая Лука, Красноторка, Каленики, Приволье, Краматорск и Петровское (ДНР). Потери противника составили до 125 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств, информирует Минобороны.

Войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Нововодяное, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Торецкое, Кучеров Яр (ДНР) и Новопавловка Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и РЛС контрбатарейной борьбы, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пусковая установка ЗРК "Бук", три станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств, сказано в сообщении.