Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за сутки 381 дрона ВСУ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили 381 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, всего с начала спецоперации уничтожены более 112,5 тыс. украинских БПЛА.