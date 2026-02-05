Поиск

В Бугуруслане в детском саду задержали мужчину с ножом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Бугуруслане (Оренбургская область) в детский сад, сломав дверь, прошел мужчина с ножом. Его задержали, сообщил глава города Дмитрий Дьяченко.

"В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада - Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии", - написал он в мессенджере и поблагодарил "всех за быструю реакцию и взаимопомощь".

"Ситуация на контроле, все экстренные службы реагирования сработали слаженно", - отметил Дьяченко.

Прокуратура и СК Оренбургской области уточняют, что воспитательница получила травмы, ей оказали медицинскую помощь, а дети не пострадали. По данным следствия, напавший был пьян, его мотив еще не установлен.

По данному факту с возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

Оренбургская область Бугуруслан
