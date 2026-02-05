Ко Дню дипработника МИД рассказал об истории российской дипломатии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В преддверии Дня дипломатического работника 10 февраля МИД РФ подготовил материал, посвященный ключевым этапам развития дипломатии России с момента зарождения русской государственности и до настоящего времени, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Материал охватывает основные вехи и принципы, на которых строилась и строится российская внешняя политика, в нем упомянуты исторические персоналии, под чьим руководством реализовывалась отечественная дипломатия. Это не просто история переговоров, это отражение тысячелетнего пути России как самостоятельной и отдельной цивилизации", - рассказала Захарова на брифинге в среду.

В материале, по словам Захаровой, будут также опубликованы биографические справки о главах внешнеполитического ведомства, начиная с петровских времен и по сегодняшний день.

"Приглашаем всех накануне нашего профессионального праздника ознакомиться с историей российской дипломатии", - отметила представитель МИД.