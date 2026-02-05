Управление Госдумы рекомендует уточнить механизм контроля за лимитом SIM-карт для виртуальных АТС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы представило свои замечания к законопроекту из антифрод-пакета, который вводит обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и мессенджера Max, усиливает требования к банкам и запрещает звонки с иностранных номеров без согласия абонента.

Документ (№1110676-8) правительство внесло в парламент в декабре 2025 г.

Документ вводит регулирование услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций и терминалов пропуска трафика. Устанавливаются требования к размещению инфраструктуры IP-телефонии на территории РФ, использованию сетевых адресов, отнесенных к РФ, а также ограничения на передачу идентификационных модулей и данных доступа. Согласно законопроекту, одному физлицу операторы связи могут выделить в совокупности не более 10 абонентских номеров для услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций. Правовое управление отмечает, что порядок проверки соблюдения операторами связи этого требования необходимо уточнить. Действующий закон о связи прописывает мониторинг исполнения Роскомнадзором обязанностей по проверке количества выделенных абонентских номеров только в отношении операторов подвижной радиотелефонной связи и только с использованием специальной госинформсистемы. Для виртуальных АТС такого механизма законопроект не предусматривает.

Законопроект также вносит изменения в закон об электронной подписи. Предлагается с 1 января 2027 г. создать государственную информационную систему национального удостоверяющего центра, которая будет обеспечивать создание, выдачу и прекращение действия сертификатов безопасности, используемых для аутентификации сайтов и информационных систем, подтверждения владения ими, а также проверки целостности и подлинности программного обеспечения. Такие сертификаты предполагается применять для организации защищенного электронного взаимодействия, в том числе между государственными органами, организациями и пользователями, при этом в банковской и других сферах финансового рынка обязательные случаи их использования будут дополнительно согласовываться с Банком России.

Правовое управление Госдумы отмечает, что требуют доработки изменения в закон "Об электронной подписи", определяющие порядок применения сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра. Также требуется пояснить, что понимается под "национальным удостоверяющим центром" в различных положениях законопроекта.

Правовое управление также рекомендует направить законопроект на заключение в ЦБ.