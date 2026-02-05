Поиск

Управление Госдумы рекомендует уточнить механизм контроля за лимитом SIM-карт для виртуальных АТС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы представило свои замечания к законопроекту из антифрод-пакета, который вводит обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и мессенджера Max, усиливает требования к банкам и запрещает звонки с иностранных номеров без согласия абонента.

Документ (№1110676-8) правительство внесло в парламент в декабре 2025 г.

Документ вводит регулирование услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций и терминалов пропуска трафика. Устанавливаются требования к размещению инфраструктуры IP-телефонии на территории РФ, использованию сетевых адресов, отнесенных к РФ, а также ограничения на передачу идентификационных модулей и данных доступа. Согласно законопроекту, одному физлицу операторы связи могут выделить в совокупности не более 10 абонентских номеров для услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций. Правовое управление отмечает, что порядок проверки соблюдения операторами связи этого требования необходимо уточнить. Действующий закон о связи прописывает мониторинг исполнения Роскомнадзором обязанностей по проверке количества выделенных абонентских номеров только в отношении операторов подвижной радиотелефонной связи и только с использованием специальной госинформсистемы. Для виртуальных АТС такого механизма законопроект не предусматривает.

Законопроект также вносит изменения в закон об электронной подписи. Предлагается с 1 января 2027 г. создать государственную информационную систему национального удостоверяющего центра, которая будет обеспечивать создание, выдачу и прекращение действия сертификатов безопасности, используемых для аутентификации сайтов и информационных систем, подтверждения владения ими, а также проверки целостности и подлинности программного обеспечения. Такие сертификаты предполагается применять для организации защищенного электронного взаимодействия, в том числе между государственными органами, организациями и пользователями, при этом в банковской и других сферах финансового рынка обязательные случаи их использования будут дополнительно согласовываться с Банком России.

Правовое управление Госдумы отмечает, что требуют доработки изменения в закон "Об электронной подписи", определяющие порядок применения сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра. Также требуется пояснить, что понимается под "национальным удостоверяющим центром" в различных положениях законопроекта.

Правовое управление также рекомендует направить законопроект на заключение в ЦБ.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Центризбирком насчитал в России более 111 млн избирателей

В пункты назначения прибыли 11 поездов, задержанных из-за ЧП на станции в Тамбовской области

МВД РФ предлагает разрешить регистрацию необоснованно разыскиваемых недружественными странами машин

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157

СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

 СНВ-3 прекратит свое действие по истечении 5 февраля

Возбуждено дело о хищении водонапорной башни в музее-усадьбе "Поленово"

Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

 Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8329 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });