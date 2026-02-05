Поиск

Глава МИД РФ обвинил европейцев в попытках сорвать переговоры России и США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейцы пытаются не допустить и сорвать переговоры между Россией и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют", - сказал он в интервью телеканалу RT.

При этом министр отметил, что "ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично": "Это те же призывы: "давайте заканчивать", "надо что-то делать". Не вижу у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку. Заняли бескомпромиссную позицию: "стратегическое поражение России", "Украина не может проиграть, а Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо".

"Все то, что они сейчас делают, - не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", - подчеркнул российский министр.

Лавров напомнил, что некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что собирается позвонить президенту России Владимиру Путину: "Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони".

"Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции", - подчеркнул глава МИД РФ.

