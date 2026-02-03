Макрон сообщил о подготовке на техническом уровне разговора с Путиным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным готовится и был бы полезным, передает во вторник телеканал TF1.

"Для подготовки этого ведется обсуждение на техническом уровне", - сообщил Макрон журналистам во время посещения сельскохозяйственной фермы в департаменте Верхняя Сона.

"Это также делается прозрачно и при консультации с президентом (Украины Владимиром - ИФ) Зеленским и нашими главными европейскими коллегами", - уточнил французский президент.

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с президентом Путиным. Он сообщил телеканалу France 2, что "идет работа по возобновлению этого контакта, который будет организован в ближайшие недели".