Дроны атаковали предприятие и ЛЭП в Белгородской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, была перебита линия электропередачи, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг.

"В городе Шебекино в результате удара дрона по многоквартирному дому повреждены балкон и внутренняя отделка одной из квартир. В других квартирах повреждено остекление. Второй FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - выбиты окна и посечена кровля административного здания", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Шебекинском округе в селах Архангельское и Зиборовка беспилотник повредил два автомобиля. В селе Белянка от удара FPV-дрона загорелось чердачное помещение надворной постройки, возгорание ликвидировано. В селе Графовка при ударе дрона возле коммерческого объекта загорелась машина, возгорание потушено.

В селе Нечаевка Белгородского округа частный дом атакован дроном. В результате удара в строении пробита кровля. В посёлке Разумное в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена надворная постройка на территории частного дома.

В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль, машина получила повреждения. От детонации второго FPV-дрона в трёх квартирах многоквартирного дома повреждено остекление. В селе Смородино Грайворонского округа от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи (ЛЭП). В селе Новостроевка-Первая из-за детонации беспилотника повреждён автомобиль.

В селе Борисовка Волоконовского округа в результате детонации дронов в трёх частных домах повреждено остекление.

В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения, повреждена хозпостройка.