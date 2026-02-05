Мишустин проводит встречу с президентом Бразилии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проводит встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Мишустин прибыл в столицу Бразилии для участия в заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Это первый визит главы правительства России в Бразилию за 11 лет.

В ходе визита Мишустин обсудит с бразильскими чиновниками вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.