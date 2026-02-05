Россия и Бразилия готовят соглашение о сотрудничестве в сфере кино

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министерства культуры России и Бразилии готовят соглашение о сотрудничестве в области кинематографии, оно может быть подписано в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщила журналистам министр культуры Ольга Любимова.

"Два Министерства культуры готовят подписание совместного, очень важного документа о сотрудничестве в области кинематографии. Мы очень ждем этого момента, надеемся, что наши коллеги приедут к нам в Санкт-Петербург на культурный форум, и подписание состоится", - сказала она и добавила, что соглашение, которое будет распространяться и на кинопроизводство, позволит создавать больше ярких фильмов.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур традиционно проходит осенью. В 2025 и 2024 году он проходил в сентябре.