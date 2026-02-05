Поиск

Москва и Бразилиа призвали к полному восстановлению прав ЮАР в G20

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Бразилия обеспокоены попытками не допустить Южно-Африканскую Республику к участию в "Группе двадцати" (G20) в 2026 году, призвали к полному восстановлению ее членских прав, говорится в заявлении VIII заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

"Россия и Бразилия приветствовали достижения "двадцатки" под председательством стран БРИКС в период с 2022 по 2025 гг. Выразили обеспокоенность в связи с попыткой не допустить участие Южно-Африканской Республики в "Группе двадцати" в 2026 году и призвали к полному восстановлению ее членских прав", - заявили стороны.

Заседание комиссии прошло в Бразилиа под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

В документе подчеркивается, что "Группа двадцати" должна продолжать действовать в строгом соответствии с ключевыми принципами коллективного управления, принятия решений консенсусом.

"Россия и Бразилия подчеркнули, что "Группа двадцати" является основным международным экономическим форумом, призванным служить платформой для содействия росту и устойчивому развитию и продвигать равноправный диалог между членами", - отмечается в заявлении. В этом контексте Москва и Бразилиа отметили роль "Группы двадцати" в укреплении участия стран с формирующимся рынком в системе глобального экономического управления, прежде всего в международных финансовых и торговых институтах.

