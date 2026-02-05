Премьер-министр России пригласил бразильских предпринимателей на ПМЭФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил бразильский бизнес на Петербургский международный экономический форум в 2026 году и на другие мероприятия в России.

"Считаем важным укреплять "прямые" контакты между деловыми кругами. Приглашаем представителей Бразилии к участию в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет летом, в продовольственной выставке - в сентябре и на других отраслевых площадках", - сказал он, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума.

"И, конечно, будем рады видеть господина Жералдо Алкмина (вице-президента Бразилии - ИФ) и бразильских коллег на следующем заседании комиссии высокого уровня - в России", - добавил Мишустин.