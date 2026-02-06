Поиск

Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с действующим председателем ОБСЕ Кассисом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, прибывшим в РФ в качестве действующего председателя ОБСЕ.

"Да, 6 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 2 февраля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что в повестке дня переговоров - "поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ".

"Рассчитываем детально обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трёх измерениях безопасности - военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Кассис не планирует встречаться с представителями СМИ по итогам переговоров, в свою очередь Лавров после встречи с коллегой сделает заявление для прессы.

5 февраля Кассис прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

"После поездки на Украину я приехал сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу", - написал министр в соцсети Х.

Кассис, говоря о своей поездке, отметил важность диалога со всеми сторонами. "Именно таким образом ОБСЕ подтверждает свою роль в качестве платформы для диалога и свою готовность оказать поддержку усилиям для достижения справедливого и продолжительного мира", - указал глава МИД Швейцарии.

