Морозы задержатся в Москве до середины следующей недели

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Морозная погода сохранится в столице до середины следующей недели, с четверга ожидается повышение температуры, которое, скорее всего, будет устойчивым, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В Москве сохраняется морозная погода. Морозы лишь кратковременно ослабеют в субботу. По сравнению с тем, что было, можно сказать, что будет более мягкая температура: ночью в Москве минус 13-15, по области от минус 13-18, а днем минус 8-10 градусов. Таких значений у нас давно не было. Но в воскресенье уже начинается понижение температуры", - сказала Макарова.

Она уточнила, что, если в пятницу и субботу в Московский регион ветер будет поступать с юго-востока и востока, то в воскресенье он уже будет поступать с севера.

В воскресенье ночью минус 16-18, по области от минус 14 до минус 19 градусов, местами до минус 23, а днем в Москве минус 11-13, по области до минус 16 градусов. Также в воскресенье ожидается ветер со скоростью 6-11 м/с.

"В начале следующей недели (будет) облачная погода с прояснениями, ночью минус 16-21, а днем минус 10-15 градусов, ветер 3-8 м/с. Такая погода сохранится до середины следующей недели", - уточнила Макарова.

"Только начиная с четверга, со второй половины недели, возможно повышение температуры. Можно сказать, что оно будет устойчивое и растянется на несколько дней. Произойдет ослабление морозов", - сказала собеседница агентства.

Изменение погоды во второй половине недели будет связано с тем, что в Москву и Подмосковье начнет поступать теплый воздух с запада.