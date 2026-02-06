Поиск

Хищение кредитных средств упало на 35% после введения нового правила Центробанка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Введение периода охлаждения по кредитам, заработавшего в сентябре прошлого года, помогло сократить объем похищенных кредитных денег по итогам третьего квартала 2025 на 35%, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев в интервью "Российской газете".

"С сентября 2025 года заработал период охлаждения при выдаче кредитов и займов. И уже по итогам III квартала на 35% уменьшился объем похищенных кредитных денег", - сказал Зубарев.

Кроме того, банкам удалось спасти 44 млрд рублей за первый месяц действия требования для банков проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников при снятии наличных через банкомат, и на 48 часов вводить лимит на выдачу наличных в банкомате, если признак срабатывает, отметил зампред ЦБ.

Между тем, по его словам, регулятор фиксирует в финансовых организациях увеличение количества инцидентов, которые связаны с вирусом-шифровальщиком.

"Раньше такие атаки проводились в основном для получения выкупа, в последнее время их цель - нанести максимальный ущерб. В 2025 году в 10 финансовых организациях произошли инциденты с вирусом-шифровальщиком, причем в большинстве из них проникновение произошло через подрядчиков", - сказал Зубарев.

Он отметил, что одна из ключевых угроз, которая сохранится в 2026 году - обман с использованием дипфейков, с которым сталкиваются все больше людей.

Ранее ЦБ сообщал, что объем банковских операций без добровольного согласия клиентов (т.е. похищенных мошенниками средств) в III квартале 2025 года составил 8,18 млрд руб., что на 29,1% больше, чем кварталом ранее, и на 3,3% превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала. Количество операций без согласия в III квартале выросло в 1,7 раза, до 460,1 тыс. по сравнению с 273,1 тыс. операций кварталом ранее. Показатель в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала увеличился в 1,5 раза.

