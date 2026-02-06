РФ начала поставки рыбы в Бразилию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - РФ начала поставки рыбы в Бразилию, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут в Бразилиа.

"Мы начал поставки нашей рыбы на бразильский рынок. Пока очень маленькие объемы. Преимущественно мы видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь", - сказала она.

Вместе с тем Лут отметила, что в Бразилии высокие пошлины на ввоз этой продукции. "Поэтому нам здесь есть, о чем говорить с бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии", - сказала она.

Как сообщалось, рыбаки РФ в прошлом году выловили рекордный объем минтая, который превысил 2 млн тонн из общего вылова биоресурсов в 4,7 млн тонн.

Говоря о поставках сои из Бразилии на российский рынок, которые некоторое время назад занимали немалую долю во взаимной торговле, министр заявила, что теперь они снижаются на фоне рекордного урожая сои в РФ в прошлом году. "Фактически Россия полностью обеспечила себя соей", - сказала она.

По ее прогнозу, будет снижаться и ввоз бразильской говядины "в связи с тем, что производство будет расти на территории России".

Лут также заявила, что сотрудничество РФ и Бразилии в сфере АПК, помимо торговли, будет развиваться в научно-технической сфере, в реализации совместных проектов в селекции и генетике.