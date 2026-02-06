Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется после отката накануне в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 мск индекс Мосбиржи составил 2737,92 пункта (+0,03%); в лидерах роста выступили акции "ММК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), но просели бумаги "Норникеля" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 февраля, составляет 76,5523 руб. (-35,79 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "ВК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Полюса" (-0,1%).

В США накануне индексы акций снизились на 1,2-1,6%, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,6%).