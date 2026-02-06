Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется после отката накануне в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 мск индекс Мосбиржи составил 2737,92 пункта (+0,03%); в лидерах роста выступили акции "ММК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), но просели бумаги "Норникеля" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 февраля, составляет 76,5523 руб. (-35,79 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "ВК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Полюса" (-0,1%).

В США накануне индексы акций снизились на 1,2-1,6%, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,6%).

IMOEX2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

 Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

 Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

 Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 265 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8336 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });