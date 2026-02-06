Поиск

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект № 1120721-8 об усилении административной ответственности за отдельные нарушения при оказании услуг связи.

Законопроект предлагает ввести ответственность за заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в не установленных законодательством в области связи местах и в местах, не соответствующих требованиям законодательства в области связи (часть 4 статьи 13.29 КоАП) - в виде штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей).

Предлагается также установить ответственность за несоблюдение операторами связи требований по обеспечению функционирования узлов верификации не только в момент подключения, но и при дальнейшем взаимодействии с государственной информационной системой "Антифрод" (часть 3 статьи 13.2 (1)). За подобное предлагается налагать штраф на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, инициатива предлагает внести изменение в статью 4.5 КоАП, установив годичный срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством в области электронной подписи.

Предложенные изменения должны вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Правительство подготовило эту инициативу одновременно с законопроектами № 1110676-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и № 1120723-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс" в целях противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

