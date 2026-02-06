Штрафы до 1 млн рублей за использование поддельной медсправки одобрены к первому чтению

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1120757-8 о введении повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Законопроект 16 января в палату внесли 426 депутатов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным.

"Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей", - объясняла ранее руководитель комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

При этом впервые вводятся квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения. В случае, если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до восьми лет.

Сейчас такие действия подпадают под статью 327 УК (глава 32) "Преступления против порядка управления", но, согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде за период 2019 года - I полугодие 2025 года, значительная часть лиц была освобождена от ответственности по указанной статье, сказано в заключении комитета по госстроительству и законодательству.