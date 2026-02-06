Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, эта работа будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры, и чего ждать дальше.

Переговоры в Абу-Даби проходили 4-5 февраля. Ранее спецпосланнник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что переговоры прошли конструктивно, там обсуждались методы соблюдения прекращения огня, если такое решение будет принято.

"Переговоры были конструктивными, основной темой стали пути создания условий для долгосрочного мира", - написал он в соцсети.

Стороны обсудили, в частности, "методы имплементации в случае прекращения огня, мониторинг за соблюдением прекращения боевых действий".

По словам Уиткоффа, участники трехсторонних переговоров договорились продолжить контакты "в ближайшие недели".

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января.



