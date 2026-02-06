Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение недели вела активные наступательные действия в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Торецкое и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - сказано в недельной сводке министерства.

По его данным, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

"За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2 560 военнослужащих, танк, 35 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 13 орудий полевой артиллерии", - сообщило Минобороны.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны армии Украины и установили контроль над селами Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области.

"За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - сообщили в министерстве обороны.

По его информации, в зоне ответственности группировки "Восток" украинские силы потеряли за неделю более 2 545 военнослужащих, три танка, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке военного ведомства.

"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - проинформировало Минобороны.

По данным российских военных, за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки украинская армия потеряла более 1 тыс. военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 105 автомобилей, 16 артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - сказали в ведомстве.

Потери украинских сил на данном направлении составили свыше 1 180 военнослужащих. Также за неделю уничтожены танк, 14 боевых бронированных машин, 105 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов и материальных средств ВСУ, сообщило Минобороны.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Потери противника составили до 330 военнослужащих", - сказано в сообщении Минобороны.

Согласно ему, армия Украины за неделю потеряла в зоне действий группировки пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Бук", боевую бронемашину, 62 автомобиля, восемь артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов материальных средств.