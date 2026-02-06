В Запорожской области восстановлено электроснабжение

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подача электричества возобновлена в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Аварийная ситуация на сетях электроснабжения устранена. Электроснабжение восстановлено", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу губернатор сообщил, что электроснабжение нарушено в шести муниципалитетах и частично в двух городских округах области.

В Минэнерго региона заявили, что причиной аварии стало технологическое нарушение в работе энергооборудования.