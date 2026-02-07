Минобороны сообщило о взятии под контроль села Чугуновка в Харьковской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль село Чугуновка в Харьковской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство заявило, что группировкой "Север" нанесены удары по украинским силам в Харьковской и Сумской областях. "Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.