Четыре человека ранены при ракетном обстреле Белгорода

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших мирных жителях в ходе ракетного обстрела областного центра в субботу утром.

"Приехал на территорию одного из инфраструктурных объектов. В результате ракетного обстрела здесь пострадали четверо мужчин", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, что двоим пострадавшим, получившим баротравму и ушиб коленного сустава, бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар они отказались. Еще у двоих мужчин предварительно диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Для обследования они направлены в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Кроме того, на территории объекта получили повреждения семь транспортных средств.

В РоссииОтключения света произошли в Белгороде и области после обстрела ВСУЧитать подробнее

Также повреждены объекты инфраструктуры, остекление в четырех частных домах и одной квартиры в многоквартирном доме. Посечён фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены 11 автомобилей.

Как сообщалось, в субботу Белгород подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В областном центре и ряде округов области произошли отключения энергоснабжения. В настоящее время ведутся восстановительные работы, запускаются резервные источники снабжения электроэнергией.

В регионе запущена интерактивная карта, на которой отмечены временные пункты обогрева, развоз воды, а также адреса магазинов и аптек, работающих с генераторами. Карта будет регулярно обновляться и дополняться. Она доступна для жителей региона в мессенджере Мах.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
