Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"В селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало, что российские военные прошлой ночью уничтожили над Белгородской областью один украинский БПЛА.

Накануне вечером Гладков написал в своем телеграм-канале о гибели мужчины в Шебекинском округе при атаке дрона ВСУ на машину.