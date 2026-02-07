Отключения света произошли в Белгороде и области после обстрела ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ областного центра, произошло отключение энергоснабжения.

"Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения электричества по городу и по районам области", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что выехал на поврежденный объект.

По информации пресс-службы мэрии Белгорода, после ракетного обстрела в городе отключена электроэнергия на части объектов водоканала. "Специалисты Белоблводоканала проводят оценку масштабов нарушения. На это потребуется до двух часов", - говорится в сообщении.

Как сообщил оператор связи "Региональные ТелеСистемы", в результате масштабных отключений без света остались базовые станции связи и узлы интернет-провайдеров.

Белгородцев просят не звонить в техподдержку в связи с тем, что "телефонные линии либо обесточены, либо перегружены тысячами звонков". "Ваш вызов, скорее всего, не дойдет. Давайте разгрузим сети для экстренных служб", - призвали в компании.

Режим ракетной опасности действовал в Белгороде, Белгородском округе, Шебекине и Шебекинском округе в субботу с 10:27 до 10:45.

Температура воздуха в Белгороде в настоящее время составляет от минус 1 до минус 3 градусов.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона в Волоконовском округе области.