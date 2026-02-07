Поиск

В Белгородской области за сутки ликвидированы 68 беспилотников

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении над регионом почти семидесяти дронов ВСУ за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 6 февраля по 07:00 7 февраля ликвидированы 68 беспилотников", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило 21 беспилотник. Из них 16 FPV-дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Остальные пять FPV-дронов были сбиты из стрелкового оружия в Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах, а также Валуйском округе.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 47 беспилотников. Среди них 10 FPV-дронов подавлены РЭБ в Белгородском, Валуйском и Краснояружском округах. Из стрелкового оружия сбито 23 беспилотника.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны подавлено 13 FPV-дронов средствами РЭБ в Белгородском и Шебекинском округах.

