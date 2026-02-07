Мужчина и женщина ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Бойцы "Орлана" доставили мужчину и женщину с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, мужчина в тяжелом состоянии. После оказания помощи пострадавшие переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в субботу в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки машина получила повреждения.

Ранее Гладков сообщал о четырех пострадавших мирных жителях в ходе ракетного обстрела Белгорода в субботу утром.