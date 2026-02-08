Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано на севере Сахалина

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в воскресенье на севере Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в 11:06 местного времени (03:06 мск) на севере Сахалина с эпицентром в 50 км западнее села Сабо Охинского района. Очаг залегал на глубине 13 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Охинского района сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов, в городе Оха (райцентр) - до трех-четырех баллов.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В настоящее время оперативные группы муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.