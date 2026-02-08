Поиск

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано на севере Сахалина

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в воскресенье на севере Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в 11:06 местного времени (03:06 мск) на севере Сахалина с эпицентром в 50 км западнее села Сабо Охинского района. Очаг залегал на глубине 13 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Охинского района сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов, в городе Оха (райцентр) - до трех-четырех баллов.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В настоящее время оперативные группы муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Сахалин землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Краснодара приостановили работу

Белгород повергся очередным ракетным ударам со стороны Украины

Брянская область атакована ракетами "Нептун" и HIMARS, двое пострадали

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

 Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Что произошло за день: суббота, 7 февраля

Шесть человек пострадали во время нападения подростка на общежитие в Уфе

Арестован мужчина, ворвавшийся в детский сад с ножом в Оренбургской области

Над Курской областью за сутки ликвидировано 47 дронов ВСУ

Первый год второй администрации Трампа

 Первый год второй администрации Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8346 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });