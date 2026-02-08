Саудовская Аравия проявила интерес к российским комплексам ПВО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия проявляет интерес к российским комплексам противовоздушной обороны ближнего действия и локализации производства некоторых видов вооружений, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Наибольший интерес саудовские партнеры проявляют к поставкам современных комплексов противовоздушной обороны малой дальности, средств ближнего боя, а также локализации производства отдельных образцов вооружения на территории королевства", - сказали в ФСВТС в связи с выставкой World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.

В прошлом ноябре директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия готова укреплять военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией. "Военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией развивается планомерно", - сказал тогда Шугаев.