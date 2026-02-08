Поиск

В ФСВТС считают World Defense Show площадкой для продвижения продукции военного назначения РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - РФ рассматривает открывающуюся в воскресенье в Эр-Рияде выставку World Defense Show-2026 как площадку для продвижения отечественной продукции военного назначения (ПВН), сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Участие Российской Федерации в данной выставке позволяет решить целый ряд задач, ключевыми из которых являются: продвижение отечественной продукции военного назначения, укрепление позиций России как надежного партнера в сфере военно-технического сотрудничества, а также развитие контактов с традиционными и новыми партнерами", - сообщили в ФСВТС.

Выставка World Defense Show пройдет в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.

"Особое внимание уделяется демонстрации образцов ПВН, представленных впервые за рубежом, также конкурентоспособных образцов вооружения и военной техники, которые подтвердили свои высокие характеристики в ходе реальных боевых действий", - заявили в ФСВТС.

В службе сообщили, что рост портфеля заказов подтверждает заинтересованность иностранных партнеров в продукции военного назначения российского производства.

"Интерес к российской ПВН на Ближнем Востоке также сохраняется на высоком уровне. Отмечается рост числа обращений из стран Юго-Восточной Азии", - заявили в ФСВТС.

"Зарубежные партнеры внимательно анализируют результаты ее применения в условиях реальных боевых действий, оценивая надежность, эффективность и высокие ТТХ (тактико-технические характеристики) российского вооружения. Этот факт подтверждается увеличившимся количеством обращений об организации показов современных образов российского вооружения и военной техники", - сказали в ФСВТС.

"Опыт применения военной техники в зоне проведения СВО действительно позволяет предприятиям-разработчикам оперативно вносить конструктивные доработки и повышать ее боевые возможности", - заявили в ФСВТС.

