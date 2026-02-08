Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в воскресенье днем, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении в телеграм-канале дирекции.
Причины приостановки не называются.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.