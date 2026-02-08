В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено в воскресенье днем после приостановки, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении дирекции в телеграм-канале.

Ограничение действовало почти два часа. Причины не назывались. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.