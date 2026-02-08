Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в воскресенье.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в воскресенье аэропорт Геленджика уже приостанавливал работу.
Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после более чем трехлетнего перерыва.