Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в воскресенье.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье аэропорт Геленджика уже приостанавливал работу.