Лавров счел, что США при Трампе на практике не отошли от политики давления на РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Практика пока не соответствует заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об отрицании политики предыдущего главы Белого дома Джозефа Байдена в отношении России и возможности взаимовыгодного сотрудничества с ней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили - мы согласились, значит проблема должна быть решена. (...) Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

"Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

По словам Лаврова, Индии и другим партнерам РФ "пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ".

"То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования", - констатировал глава МИД РФ.

"Замечу, что при всех высказываниях администрации президента США Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Байденом войну на Украине, договориться, убрать ее с повестки дня, и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия, все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она не оспаривает", - также отметил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на продление в апреле 2025 года действия подписанного президентом Байденом в 2021 году исполнительного указа № 14024, "сердцевина которого - это "наказание" России, введение санкций против нашей страны, включая замораживание российских золотовалютных резервов".

По словам Лаврова "это все "байденовщина" чистой воды, которую президент США Трамп и его команда отвергают".

"Тем не менее, они спокойно "пробили", закон и санкции против России продолжают действовать. Они ввели санкции против "Лукойл", НК "Роснефть". Причем они сделали это осенью, через пару недель после хорошей встречи президента России Владимира Путина и президента США Трампа в Анкоридже", - сказал Лавров.

"Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого "радужного" будущего. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. На европейском континенте они "смотрят" на взорванные три года назад "Северные потоки", на украинскую газотранспортную систему и на "Турецкий поток", - отметил глава МИД РФ.

Как пояснил Лавров, "оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны".

"Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС", - заключил Лавров.