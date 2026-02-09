Минобороны сообщило о поражении объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотника. заявили в ведомстве.



