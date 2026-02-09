Военные заявили об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зелёная Диброва, Неженка, Зализничное, Староукраинка, Риздвянка, Воздвижевка Запорожской области, Коммунаровка и Покровское Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Север" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, "Запад" и "Центр" - заняли более выгодные позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю.

Новость дополняется