Поиск

В РФ сообщили о поражении за сутки объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.

Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

 МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Сокращение платных мест в вузах в первую очередь затронет заочников

Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

 Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

Петербургский суд заочно арестовал рэпера-иноагента Oxxxymiron

Часть Белгорода осталась без воды

Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

 Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

"Роскосмос" заявил, что запуск спутника "Электро-Л" назначен на 12 февраля

Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8353 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });