Росавиация работает над открытием в 2026 году рейсов в Малайзию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация работает над запуском в 2026 году прямого авиасообщения с Малайзией, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью "России 24" (ВГТРК).

"В этом году планируем все-таки дожать историю с Малайзией, видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении. Работаем с авиакомпаниями, с малайзийскими авиационными властями", - сказал Ядров.

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения с США, глава Росавиации напомнил, что ограничения на полеты ввела американская сторона. "Мы приняли зеркальные меры после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы должны в первую очередь руководствоваться тем, что наши воздушные суда не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна" - сказал Ядров.

"Также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия: они будут просто быстрее добираться до Москвы. А наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Этот вопрос тоже стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы", - заключил глава Росавиации.

В настоящее время, по его словам, 20 российских авиакомпаний летают в 30 стран, 61 иностранная авиакомпания из 32 государств выполняет рейсы в РФ. В целом у России установлено авиасообщение с 41 государством. В 2025 году было открыто авиасообщение с Абхазией, Филиппинами и Саудовской Аравией, напомнил Ядров.

Росавиация США Малайзия
