В ГД заявили, что за январь было сделано 60 млн мошеннических звонков из-за рубежа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что за январь 2026 года через международную связь было сделано 60 млн мошеннических звонков.

Как сообщил Боярский на заседании комитета, за 2025 год было более 500 млн таких вызовов через международную связь.

В понедельник комитет по информационной политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о мерах противодействия телефонному мошенничеству, так называемый пакет Антифрод 2.0.