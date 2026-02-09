Путин отметил хорошие темпы развития Москвы и пожелал успехов команде Собянина

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы развития столицы России и поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с результатами прошлого года.

"Хочу вас поздравить с результатами прошедшего года. Они более чем хорошие, впечатляют. Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой и желаем вам и вашей команде успехов", - сказал Путин на встрече с Собяниным.

Президент также поблагодарил москвичей, мэра и его команду за поддержку новых регионов.