Свыше 150 осужденных в России гражданок Таджикистана будут этапированы на родину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Более 150 гражданок Таджикистана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации, планируется этапировать в республику для дальнейшего отбывания срока, сообщил уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, данный вопрос обсуждался с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в рамках двустороннего взаимодействия.

Бобозода отметил, что для реализации договоренностей необходимо подготовить к приему заключенных единственное в Таджикистане исправительное учреждение для женщин, расположенное в городе Нурек. В настоящее время там содержатся около 450 осужденных.

"Работа в этом направлении продолжается. Необходимо подготовить учреждение к приему дополнительных осужденных. Я думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал омбудсмен.

Передача осужденных для дальнейшего отбывания наказания на родине осуществляется в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц государствам - участникам Содружества Независимых Государств от 6 марта 1998 года, а также на основании двусторонних соглашений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.