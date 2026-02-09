Десять вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Десять вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в понедельник.

"По предварительным данным, 9 февраля около 21:00 по местному времени (14:00 по Москве) произошел сход 10 вагонов с углем, восемь из них опрокинулись", - говорится в сообщении.

Поезд следовал в составе 71 вагона. Пострадавших нет.

К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение на участке приостановлено.

По данным регионального Минтранса, в связи со сходом вагонов осуществляется возврат пассажирских поездов № 351/352 в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Проводится работа по организации доставки пассажиров междугородными автобусами из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани до станций назначения.

Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии.

СК России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на железной дороге по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).