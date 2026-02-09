Лавров обсудит с главой МИД Танзании двустороннее сотрудничество

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает обсудить с главой МИД Танзании Махмудом Комбо вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

"Есть вещи, которые мы могли бы с пользой обсудить в целях улучшения нашей координации. И, конечно, ожидаю обмена мнениями по нашим двусторонним отношениям: экономика, торговля, финансы, культура, образование, - сказал Лавров, открывая переговоры с Комбо в Москве. - Я бы хотел выразить удовлетворение кооперации России и Танзании в международных организациях - в первую очередь в ООН, но также в контексте стратегического российско-африканского сотрудничества".

Комбо передал Лаврову послание от президента Танзании Самии Сулуху Хассан для президента России Владимира Путина, о котором глава МИД России пообещал немедленно доложить по окончании переговоров.

Мы бы хотели видеть президента Хасан в России. У нее есть приглашение, и в любые подходящие для нее даты мы будем очень рады принять ее", - сказал Лавров.