Новак поручил проработать строительство на Дальнем Востоке накопителей энергии в связке с ВИЭ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил проработать вопрос строительства на Дальнем Востоке систем накопления электроэнергии в связке с объектами возобновляемой энергетики, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам совещания по развитию энергосистемы региона.

Также поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1 и модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2.

Кроме этого на совещании были рассмотрены предложения по модернизации действующих Якутской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ и ТЭЦ "Восточная" (обе - в Приморском крае), а также строительству новых энергомощностей в Якутии и высоковольтной ЛЭП 500 кВ Хабаровская - Комсомольская.

Прогнозируемые потребности в электроэнергии регионов Дальнего Востока, в частности Якутии, Приморского и Хабаровского краев, к 2031 г. оценены в 700 МВт, говорится в сообщении.

Опубликованный в сентябре 2025 г. "Системным оператором" проект схемы и программы развития электроэнергетики (СиПР) до 2031 г. определил энергодефицитными ряд регионов РФ, включая Дальний Восток. По итогам 2025 г. рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил 4,8% при общем снижении по стране на 1,1%.

Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке в 2025 г. был проведен конкурсный отбор проектов возобновляемой энергетики общей мощностью 1,6 ГВт, планируется строительство традиционной и атомной генерации. Кроме этого, с начала 2025 г. Дальний Восток был включен в состав второй ценовой зоны энергорынка (ранее включала только Сибирь). Также с 2025 г. началась поэтапная либерализация цен ГЭС с выходом на полностью рыночные условия в 2030 г.

Александр Новак Дальний Восток
