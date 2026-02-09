Фракции Госдумы до 20 февраля предложат по кандидатуре в ЦИК РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Думские фракции до 20 февраля предложат по кандидатуре для назначения на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ, сообщила пресс-служба палаты парламента РФ со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В соответствии с законодательством Госдума назначает пять членов ЦИК РФ из числа кандидатур, предлагаемых депутатами, фракциями. Их обсуждение, а также голосование по его итогам проводятся на пленарном заседании Госдумы.

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома РФ истекают в конце марта.