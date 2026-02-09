Поиск

Группа "Черкизово" стала лидером по производству мяса бройлеров в РФ в 2025 г.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Национальный союз птицеводов представил рейтинг ведущих производителей бройлеров в РФ по итогам 2025 года, в лидеры вышла группа "Черкизово". Она потеснила с этой позиции ГАП "Ресурс".

Согласно рейтингу, группа "Черкизово" в 2025 году произвела 1 млн 109 тыс. тонн мяса бройлеров, ГАП "Ресурс" - 1 млн 54 тыс. тонн.

Как сообщалось, группа "Черкизово" в прошлом году приобрела птицеводческий актив в Тюменской области, расширила производство в Алтайском крае и возобновила работу бройлерных площадок в Челябинской области после реконструкции.

На третьей позиции - агрокомплекс им. Ткачева с 891 тыс. тонн, годом ранее он занимал четвертое место. В 2025 году комплекс приобрел "Приосколье", которое по итогам 2024 года занимало третью позицию рейтинга с производством в 453 тыс. тонн.

На четвертую строчку поднялась компания "Белгранкорм" с 299 тыс. тонн. В 2024 году она замыкала топ-5. Теперь на пятой позиции - птицефабрика "Северная" (255 тыс. тонн, Ленинградская область), занимавшая шестое место по итогам 2024 года.

Агрохолдинг "Мираторг" произвел 188 тыс. тонн мяса бройлеров и поднялся с седьмого на шестое место. Седьмым стал холдинг "Агросила" (160 тыс. тонн). ГК "Продо" - на девятой позиции со 131 тыс. тонн.

Всего входящие в рейтинг 25 компаний произвели в 2025 году более 5 млн тонн мяса бройлеров.

