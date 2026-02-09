Патрульный самолет ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в понедельник провел полет над Ормузским проливом вблизи Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет поднимался с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции P-8A Poseidon совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами.

Накануне P-8A Poseidon провел многочасовой полет над международными водами центральной части Персидского залива к северу от Бахрейна до ОАЭ.

Этот американский патрульный самолет регулярно используется для наблюдения за ситуацией в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

Тем временем в понедельник был зафиксирован полет иранского беспилотника над Оманским заливом. Это был первый полет БПЛА Ирана над морским районом в регионе после того, как в минувший вторник палубный истребитель F-35C Lightning II сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.