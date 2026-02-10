Поиск

Госдума рассмотрит ответственность за нарушения при медицинском освидетельствовании мигрантов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Государственная Дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты, направленные на дополнительное совершенствование миграционной политики, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"В первом чтении рассмотрим во вторник ряд инициатив, касающихся вопросов миграции: о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу, об ответственности за нарушение порядка проведения такого освидетельствования, а также за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - сказал Жуков журналистам.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и ряд других законов.

"Авторами законопроектов стало абсолютное большинство депутатов - более 420 человек. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в нашей стране, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Законопроектами, в частности, предлагается установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования (с возможностью их выдворения по решению суда) или за нарушение порядка его проведения. Среди проектных норм - введение повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого преступления, влекущего наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, инициативами предложено сократить обязательный срок для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России. При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего уполномоченными органами.

"Те, кто приезжает в Россию, должны уважать наши традиции, историю и культуру, беспрекословно соблюдать законодательство. Это наша консолидированная позиция. Любые нарушения в сфере миграции должны пресекаться, а ответственность, как административная, так и уголовная - быть строже, обеспечивать порядок и безопасность на территории нашей страны", - считает Володин.

